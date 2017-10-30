Необходимо разработать новый модуль сайта DLE – продажа купонов скидки и встроить его на городской портал. Необходимые функции: Для организации: 1. создание, редактирование купона в профиле организации 2. отчеты ...
Telegram бот взаимного продвижение каналов
telegram бот взаимного продвижение каналов, с партнерской програмой.
о оплате договоримся.
Заявки фрилансеров
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