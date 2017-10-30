Внести корректировки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Необходимо откорректировать сайт согласно брифу. Бриф в скрепке.

Сайт на WP. Используемый шаблон темы: Avada.

Озвучивайте стоимость и сроки работы.

WordPress
8 лет назад
MD15
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров