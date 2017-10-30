Парсер crm.lotinfo.ru

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки249 просмотров

Требуется написать скрипт, который бы выбирал всех сотрудников из crm.lotinfo.ru в xml файл, обновлялся раз в сутки.

Сотрудников около 50, постоянно добавляются и удаляются. \

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Получение списков всех сотрудников агентства Сервер обмена данными через интерфейс API: http://api.lotinfo.ru

Аргументы обращения к серверу:

  • apiKey=exampleApiKey

    Необходимо указать API.Key - Получение ключа здесь

  • cmd=[ USERSFEED ]
  • userId=[ integer ]Выборка пользователей по ID. В случае отсутствия пораметра, выгрузка данных ведется по всем пользователям в рамках агентства недвижимости.

Получать списки пользователей может только агентство недвижимости.

На выгрузку данных по пользователям существует ежедневная квота в размере 10 раз. Для повышения квоты необходимо обращаться к администрации проекта. После использования квоты сервер будет возвращать ошибку. 

Внешний вид возвращаемых данных в виде XML:

    http://lotinfo.ru/...

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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8 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и качественно. Спасибо.
Все хорошо, спасибо

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад