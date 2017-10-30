Разработка программы для работы с картами под МАС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Нужна программа для работы с картами для проведения консультаций онлайн. Возможности программы можете посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=c_LIHSAy8W4

8 лет назад
guest_14865863603669
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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