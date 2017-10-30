Разработать чат бот для Telegram

Чат бот должен уметь:

1) отвечать на типовые вопросы пользователя.

2) если бот не может ответить на вопрос, бот должен предложить соединение с оператором.

3) Бот должен уметь предложить скачать типовые документы (если это тех. возможно)

4) Бот должен уметь принять от пользователя документы или предложить их на править на электронку.

Техническое задание доработается в процессе переговоров с исполнителем!