Разработать чат бот для Telegram

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Закрыт6 заявок188 просмотров

Чат бот должен уметь: 

1) отвечать на типовые вопросы пользователя. 

2) если бот не может ответить на вопрос, бот должен предложить соединение с оператором. 

3) Бот должен уметь предложить скачать типовые документы (если это тех. возможно) 

4) Бот должен уметь принять от пользователя документы или предложить их на править на электронку. 

Техническое задание доработается в процессе переговоров с исполнителем!

8 лет назад
guest_15093462473735
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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