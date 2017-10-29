Скрипт на PHP+Javascript (работа с API)

либо как вариант можно реализовать также на любом другом языке - NodeJs или Python

1) скрипт получает с двух ресурсов-доноров массив данных в режиме реального времени посредством javascript+ websocket api (инструкция + примеры есть у доноров),

2) скрипт должен каждый определенный промежуток времени проверять результат условий-формул, содержащих переменные с двух полученных массивов (я предоставляю простые формулы, описанные человеческим языком)

3) в зависимости от результата проверки этих условий (истина-ложь) отправлять донору по api необходимые данные (инструкция + примеры на php есть у доноров)

свои действия скрипт должен записывать в лог

подробности в лс

в случае успешного сотрудничества нужно будет еще несколько подобных скриптов, а также модернизация существующего