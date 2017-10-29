Промониторить сайт на ошибки или конфликты скриптов (JavaScript), выполнить работу по их корректировке.
Скрипт на PHP+Javascript (работа с API)
либо как вариант можно реализовать также на любом другом языке - NodeJs или Python
1) скрипт получает с двух ресурсов-доноров массив данных в режиме реального времени посредством javascript+ websocket api (инструкция + примеры есть у доноров),
2) скрипт должен каждый определенный промежуток времени проверять результат условий-формул, содержащих переменные с двух полученных массивов (я предоставляю простые формулы, описанные человеческим языком)
3) в зависимости от результата проверки этих условий (истина-ложь) отправлять донору по api необходимые данные (инструкция + примеры на php есть у доноров)
свои действия скрипт должен записывать в лог
подробности в лс
в случае успешного сотрудничества нужно будет еще несколько подобных скриптов, а также модернизация существующего
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