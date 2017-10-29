Промониторить сайт на ошибки или конфликты скриптов (JavaScript), выполнить работу по их корректировке.
Импорт XML выгрузки товаров на сайт Opencart
Есть XML файл со списком товаров (выгрузка из магазина), порядка 99к товаров
Есть CMS Opencart
Необходимо товары из XML корректно импортировать на сайт в соответствующие разделы со всеми параметрами что есть у каждого товара в выгрузке + распихать по соотв категориям, а если таких категорий нет, то добавить
Интересует ваш опыт в этом + стоимость работ (выгрузка для импорта представляется в формате XML)
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