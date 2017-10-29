Отредактировать материалы на сайте юргаранта.legal

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Завершен1 заявка106 просмотров

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тексты, таблицы, для раскрывающихся списков спойлеры некрасивые - надо будет поставить другой плагин и переделать

форма заказа

8 лет назад
guest_15090030166166
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$52
2 дня
Супер! Раньше времени. Внимательность. Благодарю.
Спасибо за проект! Надеюсь на продолжение работы по проекту!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад