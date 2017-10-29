Написать скрипт, добавляющий друзей на фейсбук в группу

$12
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Скрипт, который добавляет друзей со страницы https://www.facebook.com/....../friends или из файла на жестком диске в группу на фейсбуке в количестве N с таким-то плавающим интервалом. Если друг уже в группе, он пропускается (не засчитывается в N).

Язык фб - украинский.

- imacros для firefox

- в файле будут имена друзей

8 лет назад
guest_1509221626053
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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