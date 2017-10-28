Сайт на Presta +Движение товаров= Синхронизация

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Здравствуйте.

Есть уже работающий сайт на Prestashop и есть программа учета товаров "Движение товаров". Необходимо сделать синхронизацию кол-ва товаров в программе с товарами на сайте.

PrestaShop
8 лет назад
dolka99
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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