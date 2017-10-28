Сайт на Presta +Движение товаров= Синхронизация

Есть простой самописный сайт выставки (на русском языке) www.russia.softgold.ru. Нужно поставить на нем "флажок" rus\eng, перевести на английский язык интерфейс сайта и разместить "зеркало" на странице www.russia.softgold.ru/eng. ВНИМАНИЕ: у сайта есть простая админка, её нужно скопировать, чтобы я мог ...