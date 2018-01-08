Скрипт вывода строк из списка по категориям (выборка из MySQL базы)

Нужен скрипт скрипт выборки пунктов из списка на странице по категории. Выбираем категорию, показывается нужный список.

Как на странице checkroi.ru/instrumenty-marketologa.php

Примерно то же самое, только:

- с дополнительными фильтрами https://yadi.sk/i/NO8YsfTD3QGUnq

- описания выводятся на при наведении https://yadi.sk/i/RlmF9ru33QGhEo а отдельной колонкой на странице

Конечно, другие отличия тоже будут - 2 колонками, вместо 4, другие разделы и т.д. Да, соответствие разделам множетсвенное.

+ нужен экспорт в базу из XLS / CSV

Наполнение не требуется.

Дизайн не требуется.