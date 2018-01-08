Скрипт вывода строк из списка по категориям (выборка из MySQL базы)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок234 просмотра

Нужен скрипт скрипт выборки пунктов из списка на странице по категории. Выбираем категорию, показывается нужный список.

Как на странице  checkroi.ru/instrumenty-marketologa.php

Примерно то же самое, только:

- с дополнительными фильтрами https://yadi.sk/i/NO8YsfTD3QGUnq

- описания выводятся на при наведении https://yadi.sk/i/RlmF9ru33QGhEo а отдельной колонкой на странице

Конечно, другие отличия тоже будут -  2 колонками, вместо 4, другие разделы и т.д. Да, соответствие разделам множетсвенное.

+ нужен экспорт  в базу из XLS / CSV

Наполнение не требуется.

Дизайн не требуется.

MySQL
7 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

paulmorphy07
Азамат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Азамат успешно выполнил поставленные задачи и был создан полноценный сайт, который приведу здесь для оценки, а не ради рекламы. http://сервисы.онлайн Буду рад продолжить сотрудничестово.
Качественное ТЗ, своевременная оплата, рекомендую

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paulmorphy07
Азамат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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