Доработать сайт, поправить блоки в адаптиве

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок178 просмотров

Добрый день

нужно сделать так чтобы этот сайт отображался во всех устройствах нормально, чтобы текст как сейчас на мобильных устройствах в блокак не налазил друг на друга и добавить еще пару снизу в раздели программы http://massagealina.ru

  • ЧТобы картинка нормально встала на всех устройствах скрин1 и чтобы блоки растягивались по тексту, скрин2 на всех устройствах
  • Сайт самописный
8 лет назад
arbitronin
Александр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров