Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок151 просмотр

Имеется действующий сайт головинский.рф. Написан на ASP и ASP.NET. Необходимо усовершенствовать этот, или сделать сайт аналогичный существующему по функционалу, но с современными дизайном и движком. 

ASP.NET
8 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров