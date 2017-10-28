Подключить эквайринг к сайту

Необходимо как можно скорее подключить эквайринг или на уже существующем сайте или сделать мини-сайт с минимально необходимым количеством позиций (но чтобы его точно одобрили). Прошу откликнуться тех, кто считает что может справиться с этим и имеет опыт. Тинькофф, яндекс.касса и пара агрегаторов уже отклонили заявки. Оплата только после подключения эквайринга, можно заключить договор, провести платеж через безопасную сделку ит.д.

Если получится быстро подключить к эквайрингу этот сайт, то 5000р, если же вам придется все переделывать, то я открыт для предложений =)