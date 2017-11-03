Сайт Wordpress с demo content

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок224 просмотра

Добрый день, нужно залить на хостинг вордпресс и тему с демо контентом, тема и демо контент ваша. Пример сайта который нужен  http://www.kruticlub.com/. Можно любую тему, даже стандартную, но чтобы все уже было размечено и осталось только заполнить контентом. 

WordPress
8 лет назад
guest_15091085925522
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

RixProg
Богдан 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Все как и описано в профиле))) быстро, качественно
Отличный работодатель. Вовремя оплачивает. Задание объясняет понятно. Советую!

Заявки фрилансеров

RixProg
Богдан 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад