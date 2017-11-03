Сайт Wordpress с demo content

Добрый день, нужно залить на хостинг вордпресс и тему с демо контентом, тема и демо контент ваша. Пример сайта который нужен http://www.kruticlub.com/. Можно любую тему, даже стандартную, но чтобы все уже было размечено и осталось только заполнить контентом.