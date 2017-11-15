Парсинг и заливка товаров Строительная тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок177 просмотров

Необходимо спарсить все товары (картинки, описания, цены) с сайта источника и залить на сайт Битрикс. По загрузке товаров донор: https://www.grandline.ru/

8 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена качественно и в срок.
Рекомендую заказчика! Оплата произведена полностью и во время!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад