Нужно быстро скопировать одностраничник, всю информацию дам по телефону или почте, все текста готовы.
Парсинг и заливка товаров Строительная тематика
Необходимо спарсить все товары (картинки, описания, цены) с сайта источника и залить на сайт Битрикс. По загрузке товаров донор: https://www.grandline.ru/
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