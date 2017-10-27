Инструмент взаимодействия карт и таблицы exсel.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки118 просмотров

Необходим инструмент как на гугл картах с возможностью накладывать слоями необходимые данные. При внесении изменении на карте данные подгружались в таблицу и обратно. Ожидаю сроки и цену.

8 лет назад
ariatv
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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