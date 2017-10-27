Инструмент взаимодействия карт и таблицы exсel.

Есть форма: http://joxi.ru/82QjL6DT1v03dA. После её заполнения на лендингах юзер попадает в личный кабинет на другом сайте (редирект + автологин) а его данные (с 6 полей) передаются в crm. Требуется: переписать код формы так, чтобы мы ...