Доработка/разработка сайта агенства

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Исходные данные:

 http://www.openbtl.ru/ 

сделан на джумле Версия 1.5.22. 

этот сайт необходимо оптимизировать или сделать на другой платформе под расширенные задачи. 

В целом сайт нужно спроектировать для комплексного обслуживания бренда заказчика. 

появится несколько разделов обслуживания: Исследования, дизайн, продакш, диджита, промо, моделинг и тп,  подробности в лс. 

Сайт должен стать удобным для информационной "продажи" пакетных услуг по любому из разделов или в комплексе. 

Работы могут проходить в несколько этапов, важно сделать все адекватно и удобно. 

Работы должны учитывать и акценты (обсуждаются): 

- удобство просмотра на любом устройстве и в тч на смартфонах: 

- раздел МОДЕЛИ – опция добавляется опция заказа модели или группы моделей (взять примеры с сайтов моделинга). 

В разделе модели – улучшить систему поиска моделей по следующим опциям: после завершения поиска моделей  – должна быть видна страница-подборка из фото моделей. В каждой с карточке модели должна быть опция – добавить в корзину (т.е. заказчик складывает понравившихся моделей в после своего выбора; Должна быть несложная опция расчета общей стоимости заказа в корзине, состоящая из стоимости модели за съемочный день (фото, ролик, кино, договорная) + комиссия агентства. Эта опция чисто черновая  только для показа клиенту ориентировочных сумм. Заказчик, который сделал подборку указывает свои элементарные контакты (телефон, почта, ФИО, организация) и это сохраняется и в админ панели на сайте и приходит рассылка администратору о том, что есть заказ. Также заказчику доступны для скачивания – договор с агентством и приложение. Заказчик может сделать заказ 2мя путями 1) простой с элементарными контактами для того чтобы ему перезвонили из агентства;  2) более подробный где в приложении указывает детали проекта, после чего его заказ, подборка моделей и заполненное приложение отправляются в агентство. 

- Во всех остальных разделах – навести порядок, убрать баги (если есть). Сейчас есть баги типа JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL   и 

JUser::_load: Unable to load user with id: 63, неоптимальный вид карточки проекта и модели, возможно что-то еще. 

- Кнопки соцсетей и прочие SEO компоненты, которые добавить (обсуждается) на карточки моделей или с дизайнами; 

- Может возникнуть ситуация, что джумлу надо будет обновлять (обсуждается как отдельная работа после аргументации или заменяется на альтернативу). 

Срок разработки – 1 мес. 

Joomla
8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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