Доработка/разработка сайта агенства

Исходные данные:

http://www.openbtl.ru/

сделан на джумле Версия 1.5.22.

этот сайт необходимо оптимизировать или сделать на другой платформе под расширенные задачи.

В целом сайт нужно спроектировать для комплексного обслуживания бренда заказчика.

появится несколько разделов обслуживания: Исследования, дизайн, продакш, диджита, промо, моделинг и тп, подробности в лс.

Сайт должен стать удобным для информационной "продажи" пакетных услуг по любому из разделов или в комплексе.

Работы могут проходить в несколько этапов, важно сделать все адекватно и удобно.

Работы должны учитывать и акценты (обсуждаются):

- удобство просмотра на любом устройстве и в тч на смартфонах:

- раздел МОДЕЛИ – опция добавляется опция заказа модели или группы моделей (взять примеры с сайтов моделинга).

В разделе модели – улучшить систему поиска моделей по следующим опциям: после завершения поиска моделей – должна быть видна страница-подборка из фото моделей. В каждой с карточке модели должна быть опция – добавить в корзину (т.е. заказчик складывает понравившихся моделей в после своего выбора; Должна быть несложная опция расчета общей стоимости заказа в корзине, состоящая из стоимости модели за съемочный день (фото, ролик, кино, договорная) + комиссия агентства. Эта опция чисто черновая только для показа клиенту ориентировочных сумм. Заказчик, который сделал подборку указывает свои элементарные контакты (телефон, почта, ФИО, организация) и это сохраняется и в админ панели на сайте и приходит рассылка администратору о том, что есть заказ. Также заказчику доступны для скачивания – договор с агентством и приложение. Заказчик может сделать заказ 2мя путями 1) простой с элементарными контактами для того чтобы ему перезвонили из агентства; 2) более подробный где в приложении указывает детали проекта, после чего его заказ, подборка моделей и заполненное приложение отправляются в агентство.

- Во всех остальных разделах – навести порядок, убрать баги (если есть). Сейчас есть баги типа JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL и

JUser::_load: Unable to load user with id: 63, неоптимальный вид карточки проекта и модели, возможно что-то еще.

- Кнопки соцсетей и прочие SEO компоненты, которые добавить (обсуждается) на карточки моделей или с дизайнами;

- Может возникнуть ситуация, что джумлу надо будет обновлять (обсуждается как отдельная работа после аргументации или заменяется на альтернативу).

Срок разработки – 1 мес.