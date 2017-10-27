Wordpress плагин

Для завершения работы над плагином и других доработок требуется программист. На долговременную основу. Если аккаунт пустой, пишите сразу так чтобы я понял что вы мне и нужны и со временем у вас более или менее порядок. Типа "что делать?" не пишите. Выберу кандидата - отправлю ТЗ. Можно того кто по совместительству, но досягаем в течении дня.

Спасибо