Wordpress плагин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок171 просмотр

Для завершения работы над плагином и других доработок требуется программист. На долговременную основу.  Если аккаунт пустой, пишите сразу так чтобы я понял что вы мне и нужны и со временем у вас более или менее порядок. Типа "что делать?" не пишите. Выберу кандидата - отправлю ТЗ. Можно того кто по совместительству, но досягаем в течении дня.

Спасибо

WordPress
8 лет назад
figor
Игорь 
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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