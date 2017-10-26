Надо поправить перемотку mp3 файла в жс плеере на iOS (по тапу на прогрессбаре), бюджет в районе 10 баксов. Соответственно, у вас должна быть возможность протестить на iOS. Сайт дам в личку
Приложение Такси
нужно создать, такое же приложение и услуги, как на gootax.pro
Цены и сроки пишите
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