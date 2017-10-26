Приложение Такси

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки105 просмотров

нужно создать, такое же приложение и услуги, как на gootax.pro

Цены и сроки пишите

8 лет назад
kutyaevmikhail
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров