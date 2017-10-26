Приложение Такси

Дизайн проекта,уже сделан. Для второго шагаищу программистов- верстальщиков (м. и ж.) которые имеют опыт в построение онлайн-комьюнити (CMS...). Если у вас есть пунктуальность, ответственность, быстрота и знание своей работы и немного английского - ...