Требуется программист Webasyst, настроить seo-плагин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужен опытный программист на Webasyst – настроить возможность прописывать мета-теги шаблонно и вручную. 

Подробности в файле. 

Webasyst
8 лет назад
Maxim_Top
Максим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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