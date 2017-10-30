Crud для Yii2 проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок182 просмотра

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Yii
8 лет назад
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отлично справился с задачей. Александр из тех исполнителей, которые полностью вникают в проект, даже если он написан другими людьми. Буду обращаться ещё.
В очередной раз взаимодействовал с Сергеем, - всё прошло отлично! Буду рад продолжать сотрудничать и работать над совершенствованием и доработкой интересного проекта, да и в целом работать в плане всего того, что касается web разработок! Только положительные впечатления! Коммуникации на высшем уровне! Оплата за работу доходит быстрее даже чем файл скрипта закачивается на хостинг. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад