Crud для Yii2 проекта

В очередной раз взаимодействовал с Сергеем, - всё прошло отлично! Буду рад продолжать сотрудничать и работать над совершенствованием и доработкой интересного проекта, да и в целом работать в плане всего того, что касается web разработок! Только положительные впечатления! Коммуникации на высшем уровне! Оплата за работу доходит быстрее даже чем файл скрипта закачивается на хостинг. Рекомендую!!!