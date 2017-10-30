Сайт на базе Wordpress. Нужен человек, который порекомендует что или какие способы использовать для получения минимальных комиссий или вовсе без них. Желательно сразу присылать ссылки на сайт/сайты, где вы проводили подобную работу.
Crud для Yii2 проекта
Добавить возможность добавления/удаления/редактирования/обновления компаний
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен парсинг. Поршу откликаться только опытных в данном вопросе. Все подробности кандидату 1+3=?Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать кнопку в амоСРМ, по которой печатался бы стандартный счет, в который подставлялось бы одно значение "Название компании" в поле "Контрагент" в счете. Во вложении пример счета.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, сделанный на базе косячного шаблона http://demo.wp-templates.ru/?wptheme=BeautyMagazine В хроме не отображается верхний и правый блок, в остальных браузерах все ок. Нужно сделать, чтобы все блоки отображались во всех браузерах. На сайт пускать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для реализации странички необходимо будет встроить на сайт верстку личного кабинета отсюда (adminlte.io/themes/AdminL... Пишите желаемую сумму и время! CMS Concrete5 (на базе фреймворка Symphony3). Личный кабинет будет достаточно автономным модулем по отношению к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
http://prntscr.com/h2b84aВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна техническая реализация системы управления комментариев с разных аккаунтов на Youtube. Примерно 20-30 аккаунтов которые постоянно ведут активность, подписки, просмотры и т.д.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, сделанный на базе косячной темы http://demo.wp-templates.ru/?wptheme=BeautyMagazine В хроме не отображается верхний и правый блоки. Соответственно, надо доработать так, чтобы отображались. На сайт не пущу, буду копировать куски кода сама, и, да, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер Есть группа Вконтакте с товарами. Нужно их спарсить в ИМ на Битриксе. Товары разбиты в категории. Есть фото, цена, категория и описание Почем будет все это настроить? Сроки? Бюджет?Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый калькулятор на сайте: http://stenplus.ru/seqouia0210/ Здесь в пункте "Ваша команда" можно добавить членов команды. При этом добавить члена можно только при наведении на его изображение (которое находится по бокам калькулятора). Если навести на изображение ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад