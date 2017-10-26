Есть готовый калькулятор на сайте: http://stenplus.ru/seqouia0210/ Здесь в пункте "Ваша команда" можно добавить членов команды. При этом добавить члена можно только при наведении на его изображение (которое находится по бокам калькулятора). Если навести на изображение ...
Спарсить товары из ВК в ИМ на Битриксе
Добрый вечер
Есть группа Вконтакте с товарами. Нужно их спарсить в ИМ на Битриксе.
Товары разбиты в категории. Есть фото, цена, категория и описание
Почем будет все это настроить?
Сроки? Бюджет?
Заявки фрилансеров
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