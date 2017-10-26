Необходимо создать сайт Частной охранной организации.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок189 просмотров

Нужно сделать сайт с 0. Логотипа пока нет,в разработке.Пример сайта который очень нравится по наполнению и дизайну -http://creativesecurity.com/services/uniformed-security/patrol-service/

Интересуют сроки и стоимость.

8 лет назад
sasha4039
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров