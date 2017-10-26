Нужно сделать js-форму - http://clip2net.com/s/3OVkUhJ , чтобы работала как тут - prestamoney.com Эта форма должна быть полностью на js ( jquery + желательно его нативные слайдеры ) без всяких php. Только нужно будет изменить положение ...
Требуется установить двиг wiki для проекта
Пожалуйста, посоветуйте движок для установки Вики.
Желательно бесплатный, но если он будет стоить недорого, тоже нормально.
Нужно будет его установить и проверить на безопасность.
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