Натянуть готовую верстку на cms Oscommerce

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки163 просмотра

CMS сильно модифицированный Oscommerce, нужно уметь разбирать чужой код.Кроме верстки допилить функционал в соответствии с новой версткой - рекламные

банеры, загружаемые через админу и популярные товары в категориях (по просмотрам)Оплата по факту выполненных работ.Сначала продемонстрировать на тестовом зеркале.

8 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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