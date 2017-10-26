Скрипт под Инвет проект (ХАЙП)

Добрый день! Ситуация такая: был рабочий сайт, все было нормально. Установил плагин, после чего начались глюки с админ. панелью. Например: отключил плагин или удалил пост, обновляешь, оно опять все возвращается (будто в постоянном кеше). Удаление ...