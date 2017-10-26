Добрый день! Ситуация такая: был рабочий сайт, все было нормально. Установил плагин, после чего начались глюки с админ. панелью. Например: отключил плагин или удалил пост, обновляешь, оно опять все возвращается (будто в постоянном кеше). Удаление ...
SEO сайта на WooCommerce по ТЗ
Необходимо выполнить задание по SEO сайта на WooCommerce по ТЗ.
ТЗ скину в личку.
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