Garanta.in.ua - исправить ошибки сайта, скорость (код) и другое

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки232 просмотра

Нужно исправить ошибки по сайту которые есть (скорость и т.д.)

8 лет назад
guest_15090030166166
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$40
2 дня
Профессионал! Выгоден во всех смыслах: делает все что бы не тратить лишнее время на "раскачивание" и полностью сориентирован на эффективность проекта для заказчика, дает дельные советы )
Спасибо за доверие и общение! Надеюсь на продолжение работы над проектом и его эффективностью!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад