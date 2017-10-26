База Сайт по недвижимости с xlm выгрузкой объектов на Доски объявлений

Добрый день Уважаемые Программисты.

Требуется сделать внутренний сайт с базой объектов, которые мы постоянно будет обновлять, добавлять.. редактировать..добавлять фото и объявления..

и нужна xlm выгрузка на основные сайты по недвижимости : авито, Циан и тд...

также в этой базе должна быть база клиентов и фильтр -автоподбор по параметрам... Клиент - база объектов

приветствуется исполнитель.., который уже делал подобные проекты.., т.к. быстрее доработать под наши параметры уже готовый проект...

Бюджет обсуждается...

Прошу писать Исполнителей, у которых уже был опыт работы с базами по недвижимости..., чтобы не объяснять всю внутреннюю "кухню" ...

Ждем ..