Нужен бот на node.js который будет авторизоваться в аккаунт стим через ssfn, принимать ключи: Chroma 2 Case Key Chroma 3 Case Key Chroma Case Key eSports Key Falchion Case Key ...
База Сайт по недвижимости с xlm выгрузкой объектов на Доски объявлений
Добрый день Уважаемые Программисты.
Требуется сделать внутренний сайт с базой объектов, которые мы постоянно будет обновлять, добавлять.. редактировать..добавлять фото и объявления..
и нужна xlm выгрузка на основные сайты по недвижимости : авито, Циан и тд...
также в этой базе должна быть база клиентов и фильтр -автоподбор по параметрам... Клиент - база объектов
приветствуется исполнитель.., который уже делал подобные проекты.., т.к. быстрее доработать под наши параметры уже готовый проект...
Бюджет обсуждается...
Прошу писать Исполнителей, у которых уже был опыт работы с базами по недвижимости..., чтобы не объяснять всю внутреннюю "кухню" ...
Ждем ..
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