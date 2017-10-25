программа для проставления ставок на сайте Vodds.com (у них есть API) Прикрепляю API-спецификацию Более подробно в переписке Напрямую не работаю, только БС
Доработки и правки интернет-магазина на Shop Script
Доработки и правки интернет-магазина на Shop Script
1) Добавить страницу отзывы.
2) PageSpeed (от 87% зеленая зона)
3) Убрать циклические ссылки
4) Защита
около 15 пунктов.
Заявки фрилансеров
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