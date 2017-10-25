Доработки и правки интернет-магазина на Shop Script

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Доработки и правки интернет-магазина на  Shop Script

1) Добавить страницу отзывы.

2) PageSpeed (от 87% зеленая зона)

3) Убрать циклические ссылки

4) Защита

около 15 пунктов.

8 лет назад
semak9
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров