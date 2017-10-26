API (java или nodejs)

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Закрыт1 заявка171 просмотр

программа для проставления ставок на сайте Vodds.com (у них есть API) 

Прикрепляю API-спецификацию

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Напрямую не работаю, только БС 

JavaNode.js
8 лет назад
soquestion
Артур 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров