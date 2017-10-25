Нужно перенести базу данных с одного хостинга на другой

Нужен человек с быстрым интернетом.

Что нужно:

Скачать базу из phpmyadmin с одного хостинга (около 900 мб). Залить эту базу на другой хостинг.

У меня данной возможности нет, потому что скорость закачки и скачки маленькие.

Сразу примерные сроки и цену.