Требуется разработать прототип лендинга продажа березовых колотых дров
Нужно перенести базу данных с одного хостинга на другой
Нужен человек с быстрым интернетом.
Что нужно:
Скачать базу из phpmyadmin с одного хостинга (около 900 мб). Залить эту базу на другой хостинг.
У меня данной возможности нет, потому что скорость закачки и скачки маленькие.
Сразу примерные сроки и цену.
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