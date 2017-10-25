Нужно перенести базу данных с одного хостинга на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок323 просмотра

Нужен человек с быстрым интернетом.

Что нужно:

Скачать базу из phpmyadmin с одного хостинга (около 900 мб). Залить эту базу на другой хостинг.

У меня данной возможности нет, потому что скорость закачки и скачки маленькие.

Сразу примерные сроки и цену.

8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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