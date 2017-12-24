Требуется программист для okaycms по доработкам интернет-магазина. 1. При наведении мыши на товар в каталоге должна появляться тень. https://clip2net.com/s/3SACvJ8 2. При наведении мыши на товар в каталоге должна в хинте должно ...
Написать парсер под Opencart
парсер:
название, артикул, описание, цену, картинки, количество в упаковке, мин партию и статус товара.
характеристики в атрибуты
описание в описание
парить сайт https://www.officemag.ru/
Парсер должен уметь
Обновлять:
*Наличие товара +статус товара
*цены
*Новый товар
Выбранный исполнитель
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