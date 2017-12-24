Написать парсер под Opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок210 просмотров

парсер:

название, артикул, описание, цену, картинки, количество в упаковке, мин партию и статус товара.

характеристики в атрибуты

описание в описание

парить сайт  https://www.officemag.ru/

Парсер должен уметь

Обновлять:

*Наличие товара +статус товара

*цены

*Новый  товар 

Opencart
8 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$200
7 дней
Все отлично! рекомендую
Интересный заказ и отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад