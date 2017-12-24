Написать парсер под Opencart

Нам нужно профессиональный подход к техническому заданию и прототип для мобильных приложении для создание аналогичного сервиса bringo247.ru и peshkariki.ru. Нужно описать полноценный функционал курьерской службы типа Uber но для доставки, источником будет bring247.ru, peshkariki.ru и dostavista.ru. ...