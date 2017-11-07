Установка wordpress

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Завершен15 заявок176 просмотров

установить сборку Wordpress на хостинг и активировать тему

WordPress
8 лет назад
inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
всё быстро и здорово!
Хороший заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи. Оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад