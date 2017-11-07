Установка wordpress

Имеется готовый движек партнерской программы и витрин-магазинов. Нужно поставить на него новый дизайн, немного изменить и добавить функционал. Исполнитель дожен отвечать следующим требованиям: • Опыт программирования на PHP 5.6 и выше, уверенные знания в языке, опыт в ООП; • Опыт работы с шаблонизатором Smarty; • Опыт разработки на JavaSсript, jQuery (ajax, ui, различные плагины), знание других js-фреймворков будет плюсом; ...