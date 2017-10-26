Реализовать техническое задание.

Предлагаю внимательно ознакомиться с ТЗ, сайтом и предложить адекватную стоимость реализации и срок исполнения.

Если Вы будете указывать в предварительной заявке стоимость часа работы, а только потом, при выборе Вас исполнителем, читать ТЗ и указывать окончательную стоимость, то сразу попадете в черный лист.

Уважаем друг друга.

Сайт на хтмл, но правки вносить придется зная языки программирования(в т.ч. различные технологии, например, svg-изображения), так как он интегрирован с CRM и править необходимые коды нужно осторожно, чтоб не порушить интеграцию.

Все доступы и дополнительные файлы - исходники, фото и т.д. предоставлю выбранному исполнителю.