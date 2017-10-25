Нужен бот для автозакупки определенных скинов, а также для продажи выставленных скинов, а также автоматический прием и передачу в инвентарь steam. С интерфейсом. API: https://market.csgo.com/botinfo/ Сайт работает с платформой STEAM!
Большой WordPress проект с NodeJS парсерами
Добрый день
Ищем исполнителя на WordPress портал с NodeJS прасерами. Оплата почасовая или сдельная на ваше усмотрение. Детали по скайпу. Наличие соответствующей экспертизы и проектов в портфолио обязательны.
Заявки фрилансеров
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