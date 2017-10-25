Большой WordPress проект с NodeJS парсерами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Добрый день

Ищем исполнителя на WordPress портал с NodeJS прасерами. Оплата почасовая или сдельная на ваше усмотрение. Детали по скайпу. Наличие соответствующей экспертизы и проектов в портфолио обязательны.

Node.jsWordPress
8 лет назад
LP_FUNKy
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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