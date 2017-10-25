Поставить новый дизайн на имеющийся движек партнерской программы

Имеется готовый движек партнерской программы и витрин-магазинов. Нужно поставить на него новый дизайн, немного изменить и добавить функционал.

Исполнитель дожен отвечать следующим требованиям:

• Опыт программирования на PHP 5.6 и выше, уверенные знания в языке, опыт в ООП;

• Опыт работы с шаблонизатором Smarty;

• Опыт разработки на JavaSсript, jQuery (ajax, ui, различные плагины), знание других js-фреймворков будет плюсом;

• Знания HTML5/СSS3;

• Опыт написания SQL-запросов, СУБД MySQL;

• Знание форматов обмена данными XML, JSON;

• Front-end / Back-end разработка;

• Опыт работы с Git;

• Умение работать в команде и самостоятельно;

• Умение разбираться и грамотно модернизировать чужой код;

• Знание технологий VPN, Socks и умение ими пользоваться

В проект сейчас входит: сама партнерская программа и 3 сайта-витрины которые надо к ней добвить.