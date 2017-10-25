Бот для сайта csgo.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Нужен бот для автозакупки определенных скинов, а также для продажи выставленных скинов, а также автоматический прием и передачу в инвентарь steam. С интерфейсом.

API: https://market.csgo.com/botinfo/

Сайт работает с платформой STEAM!

7 лет назад
Rresha
Ришат 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров