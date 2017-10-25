Есть скрипт, который выводит на мобильном рекламу Яндекса: https://goo.gl/GhAhWW Что необходимо поменять: Там сейчас очень кустарно добавлено условие, что если разрешение экрана выше 1024, то скрипт не выполняется, но по сути ...
Бот для сайта csgo.com
Нужен бот для автозакупки определенных скинов, а также для продажи выставленных скинов, а также автоматический прием и передачу в инвентарь steam. С интерфейсом.
API: https://market.csgo.com/botinfo/
Сайт работает с платформой STEAM!
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