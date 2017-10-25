Доработать систему для оценки конкурсных заявок. (Битрикс) опытным!

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Изначальный проект - https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/razrabotat-formu-dlya-razmesheniya-zayavok-1s-bitriks-tolyko-opytnym-858748/

Разработчик пропал, система в принципе реализована, необходимо подхватить проект и доделать дополнительный функционал.

1. Требуется доработать систему оценки заявок.

2. Требуется доработать систему администрирования заявок.

Ссылки итп в личку.

Срок - 1 ноября.

8 лет назад
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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