Здравствуйте! Требуется грамотный подход к прикрутке сервиса onesignal-staging.pw либо sendpulse.com/push Что требуется: прикрутить сервис к сайту, прикрутить систему статистики установок, через "костыли".
Дописать код на сайте Drupal 7
Требования: опыт работы с cms Drupal , интеграция с другими сервисами по api, web-программирование
Сейчас в ближайшее время есть необходимость сделать интеграцию нашего магазина s-fruktsibir.ru (на стадии оформления заказа) с сайтом бонусной карты "Легенда" в г. Омске (посредством api - начисление или списание бонусов с карты) . Если есть понимание вопроса и желание его реализовать - пишите ваши навыки и условия для начала работ и стоимость (обсуждается).
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