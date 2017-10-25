Дописать код на сайте Drupal 7

Требования: опыт работы с cms Drupal , интеграция с другими сервисами по api, web-программирование

Сейчас в ближайшее время есть необходимость сделать интеграцию нашего магазина s-fruktsibir.ru (на стадии оформления заказа) с сайтом бонусной карты "Легенда" в г. Омске (посредством api - начисление или списание бонусов с карты) . Если есть понимание вопроса и желание его реализовать - пишите ваши навыки и условия для начала работ и стоимость (обсуждается).