Требуется написать скрипт промо-кодов для сайта (покупка лицензии). Промо-код вида XXXX-XXXX-XXXX-XXXX От пользователя: Получил промо-код, ввёл на сайте, получил премиум аккаунт. От сайта. Хранение всех ранее использованных промо-кодов, активных промо-кодов, возможность закачки промокода ...
Прикрутить к сайту сервис пуш нотификаций.
Здравствуйте! Требуется грамотный подход к прикрутке сервиса onesignal-staging.pw либо sendpulse.com/push
Что требуется: прикрутить сервис к сайту, прикрутить систему статистики установок, через "костыли".
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