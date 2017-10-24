В Общем есть сайт с 2 платежными системами payeer and free kassa, проблема такая когда юзер делает оплату на сайте, пополняет баланс, деньги на кошелек приходят, но не зачисляются ему на баланс в личном кабинете

Проблема вторая не соединяется payeer с сайтом , т.е не могу вывести деньги из личного кабинета

Проблема третья, есть такая тема чтобы юзер получил бонус на свой счет он должен вступить в паблик в вк, но функция тоже не срабатывает