Необходимо создать автоматически генерируемую карту сайта sitemap.xml на joomla 3, содержащую в себе основные директивы Так как sitemap не должен содержать более 50 000 директив, а сайт ххх.by постоянно расширяется, то рекомендуется в корневой ...
PHP/MYSQL
В Общем есть сайт с 2 платежными системами payeer and free kassa, проблема такая когда юзер делает оплату на сайте, пополняет баланс, деньги на кошелек приходят, но не зачисляются ему на баланс в личном кабинете
Проблема вторая не соединяется payeer с сайтом , т.е не могу вывести деньги из личного кабинета
Проблема третья, есть такая тема чтобы юзер получил бонус на свой счет он должен вступить в паблик в вк, но функция тоже не срабатывает
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть старый сайт - maltavip.ru. Там есть раздел http://maltavip.ru/sale/Сюда загружаются элементы из базы агентства недвижимости, с которым у меня договоренность - вот отсюда http://malta-gozo-property.com/advanced-search/?lang=ru&partner=maltavip&status=forSale&bedrooms=&priceFrom=&priceTo=&referenceNum=Новый сайт будет на Moto CMS на основе вот этого шаблона https://www.templatemonster.com/demo/59459.htmlУ них не предусмотрена ни ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
В системе битрикс есть модуль онлайн обучения (курсов). Подлежащий разработке курс обучения содержит несколько разделов. К каждому разделу требуется внести контрольные вопросы 10-15 штук, а так же ответы для них по принципу выбери из 3 ...Закрыт7 лет назад
Приветствую, Вас. 7 дол в час. задание 1. с помощью апи соеденить сервис. http://developers.bookingsync.com/ и сервис смс рассылок. пришла заявка в ней даты. заселение гостя. выселение гостя. сразу приветственное сообщение. после ...Закрыт7 лет назад
Создать сайт с функционалом по образу сайта: www.partiyaedi.ru В первую очередь нужен сильный програмист. Нужно спрограмировать сайт с похожим на пример функционалом. Дизайнерские способности второстепенны. Сайт должен быть разработан при ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт-магазин на опренкарте не работает после восстановления на хостинге. Сайт был удален по причине окончания срока хостинга, после этого восстановлен из архивных копий хостера. Папки сайта на хостинге физически есть, но страницы не открываются, при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день Необходимо написать или адаптировать плагин доставки для Virtuemart2. Перевозчик - УкрПочта Прошу указать срок и стоимость внедренияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать адаптивный корпоративный сайт. Дизайн в PSD имеется. CMS: Wordpress Функции: обратный звонок, заявка на недвижимость, фотогалерея с альбомами, сложная структура. Требования к исполнителю: - ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать плагин оплаты с привязкой к webpay.by С возможностью оплачивать через ЕРИП и по кредитными картам Сайт для которого нужно сделать оплату не является интернет- магазином , нет корзины и цен ...Закрыт7 лет назад
Есть лендинг-одностраничник, сделанный на LP-генераторе. Необходимо его спарсить и перекинуть на наш собственный хостинг. На страничке есть формы обратной связи - нужно чтобы они работали разумеется. Ссылка на источник - http://www.hi-street.ru/. Я представитель ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад