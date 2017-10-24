PHP/MYSQL

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Закрыт1 заявка168 просмотров

В Общем есть сайт с 2 платежными системами payeer and free kassa, проблема такая когда юзер делает оплату на сайте, пополняет баланс, деньги на кошелек приходят, но не зачисляются ему на баланс в личном кабинете

Проблема вторая не соединяется payeer с сайтом , т.е не могу вывести деньги из личного кабинета

Проблема третья, есть такая тема чтобы юзер получил бонус на свой счет он должен вступить в паблик в вк, но функция тоже не срабатывает

MySQLPHP
8 лет назад
justalex12
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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