Программист 7 usd per hour

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Приветствую, Вас. 

7 дол в час.

задание 1.

с помощью апи соеденить сервис. http://developers.bookingsync.com/  и сервис смс рассылок.

 пришла заявка в ней даты. заселение гостя. выселение гостя. сразу приветственное сообщение. 

после выезда напоминание оставить отзыв и контроль качества

и в промежуток проживания так же отправляются смс. 

задание 2. 

обьясню голосом.

8 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

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