Доработки Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки163 просмотра

В карте товара https://babybooks.com.ua/knigi-s-pazlami-pazly/knigi-s-pazlamy/avto-azbuka-6-pazlov при увеличении картинки нужно добавить переключатели, чтобы не закрывая картинку, можно было перейти на следующую

Opencart
8 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад
$6
1 день
Алексей мастер своего дела. Работа выполнена качественно и в срок.
Хороший заказчик, понятная задача, рекомендую.

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад