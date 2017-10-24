Требуется перенести все данные их одного аккаунта АМО в другой через API – надо перенести все данные за все время (сделки, списки, задания, задачи, ответственных, все поля, комментарии, статистику и прочее).

Для обсуждение подробностей оставьте в комментариях:

1. Защита от ботов: сколько будет три плюс четыре?

2. Стоимость

3. Срок

4. Скайп для связи

5. Вопросы

6. Что надо для начала работ