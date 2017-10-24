Перенести все данные их одного аккаунта АМО в другой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки102 просмотра

Требуется перенести все данные их одного аккаунта АМО в другой через API – надо перенести все данные за все время (сделки, списки, задания, задачи, ответственных, все поля, комментарии, статистику и прочее).   

Для обсуждение подробностей оставьте в комментариях:   

1. Защита от ботов: сколько будет три плюс четыре?   

2. Стоимость   

3. Срок   

4. Скайп для связи   

5. Вопросы   

6. Что надо для начала работ

8 лет назад
guest_15088362170278
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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