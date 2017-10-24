================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта ...
Доска объявлений о продаже авто с пробегом недорого
Ищу готовую или действующую доску объявлений о продаже авто с пробегом. Желательно на одной из cms с открытым кодом и возможностью автоматического обновления cms. Доска должна быть адаптирована для регионального проекта, иметь хороший, продуманный рубрикатор автомобилей по маркам и производителям, возможность монетизации за счет баннерной рекламы, публикации платных объявлений (возможность публикации бесплатных объявлений также должна присутствовать), других "плюшек" типа поднятия объявления, его выделения, возможность приема оплаты через сервисы электронных платежей, автоматическое обновление sitemap при подаче новых объявлений и контента. В robots.txt должны быть закрыты все ненужные разделы. Скрипт должен выдерживать нагрузку до 20 000 ежедневных посетителей и не требовать больших ресурсов. Сайт должен быть адаптивным под любые размеры мониторов, иметь кроссбраузерность, семантическую разметку (микроразметку), html5, желательно автоматическое создание текстов для метатегов alt и метатегов для заголовков и описаний страниц и т.д..Чистый код, небольшой вес. Это вкратце. В общем доска должна иметь все необходимые современные возможности, имеющиеся в последних версиях cms и шаблоне сайта.
Ссылка на действующий проект обязательна.
Дополнительно рассматривается наполнение сайта объявлениями.
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