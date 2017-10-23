Уменьшить кол-во запросов к бд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки160 просмотров

Требуется значительно уменьшить кол-во запросов к базе данных на нагруженном wordpress проекте.

Оплата по завершению.

php+mysql

MySQLPHPWordPress
8 лет назад
sergtrue
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров