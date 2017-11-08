Добрый день! Есть автоматизатор задач (парсер) с исходниками в bitbucket. Нужно исправить пару падений. Задачи софта логиниться на определенные сайты и выполнять определенные ( не сложные ) действия. ...
Copy landing
В течении недели создать копию с изменением контактных данных.
Выбранный исполнитель
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