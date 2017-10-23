Coreldraw: тиражирование и сортировка по цвету элементов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Добрый день! 

Необходимо растиражировать элементы и отсортировать их по цвету (1 цвет элементов = 1 файл). 

Подробное описание задачи по ссылке внизу. Понадобится Coreldraw + ecut или plotcut, Excel. 

http://www.evernote.com/l/AoaVPq8knFlCtZ7va1uW2BGKV8O2oWdqDZo/

Просьба, кто прочитал ТЗ, начать отклик со слов – "Добрый день! Я внимательно ознакомился с ТЗ."

CorelDRAW
8 лет назад
mburov
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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