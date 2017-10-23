Добрый день! Есть автоматизатор задач (парсер) с исходниками в bitbucket. Нужно исправить пару падений. Задачи софта логиниться на определенные сайты и выполнять определенные ( не сложные ) действия. ...
Coreldraw: тиражирование и сортировка по цвету элементов
Добрый день!
Необходимо растиражировать элементы и отсортировать их по цвету (1 цвет элементов = 1 файл).
Подробное описание задачи по ссылке внизу. Понадобится Coreldraw + ecut или plotcut, Excel.
http://www.evernote.com/l/AoaVPq8knFlCtZ7va1uW2BGKV8O2oWdqDZo/
Просьба, кто прочитал ТЗ, начать отклик со слов – "Добрый день! Я внимательно ознакомился с ТЗ."
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